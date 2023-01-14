Газовым годом, подчеркнем, называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего, пишет Politeka.net.
То есть, для учета ежемесячного платежа за распределение газа на 2023 год считают количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
Украинцы уже начали жаловаться на новые цифры в платежках: "А что это за доставка газа такая?! 432 грн! 260 было многовато! Что вы творите?".
В Нафтогазе отреагировали на претензию:
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«ГК «Нефтегаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Поэтому для уточнения информации о начислении суммы к оплате за распределение газа рекомендуем Вам обратиться именно к Вашему оператору ГРМ…».
Также потребительнице в Сети ответили, что цифры за доставку газа – это вопрос к Облгазам и Нафтогаз здесь ни при чем.
Отметим, что потребители, которые за период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 уменьшили свое потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь будут платить за распределение меньше.
Кто же наоборот сжег больше, увидит в платежках и побольше цифры.
Однако сам тариф за распределение во время войны не меняется и действующие тарифы остаются актуальными.
Напомним, за газ можно платить меньше – в "Нафтогазе" назвали простое условие.
Также в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.
Кроме того, сообщалось, что "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.