С 1 января 2023 года ежемесячная плата за доставку газа рассчитывается, основываясь уже на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год.

Газовым годом, подчеркнем, называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего, пишет Politeka.net.

То есть, для учета ежемесячного платежа за распределение газа на 2023 год считают количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Украинцы уже начали жаловаться на новые цифры в платежках: "А что это за доставка газа такая?! 432 грн! 260 было многовато! Что вы творите?".

В Нафтогазе отреагировали на претензию:

«ГК «Нефтегаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Поэтому для уточнения информации о начислении суммы к оплате за распределение газа рекомендуем Вам обратиться именно к Вашему оператору ГРМ…».

Также потребительнице в Сети ответили, что цифры за доставку газа – это вопрос к Облгазам и Нафтогаз здесь ни при чем.

Отметим, что потребители, которые за период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 уменьшили свое потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь будут платить за распределение меньше.

Кто же наоборот сжег больше, увидит в платежках и побольше цифры.

Однако сам тариф за распределение во время войны не меняется и действующие тарифы остаются актуальными.

Напомним, за газ можно платить меньше – в "Нафтогазе" назвали простое условие.

Также в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.

Кроме того, сообщалось, что "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.