Потребители газа сообщают, что суммы их переплат немалые, пишет Politeka.net.
«Когда вернете переплату?», «Нефтегаз за прошлый месяц украл у меня 400грн», «Когда вернете 2000 грн переплаты, которые украли вместе с предыдущим счетчиком?», – пишут потребители.
Однако в Нафтогазе огорчили всех, кто ждет возврата средств за газ в случае переплаты.
«На данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует», - рассказали в Нафтогазе.
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Также в компании посоветовали таким украинцам лично обратиться в их предварительную газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением.
«Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечня необходимых документов сможет предоставить Ваш предыдущий поставщик газа. Согласно законодательству Украины Ваш предыдущий поставщик не может отказать вам в возвращении переплат», - отметили в Нафтогазе.
Добавим, что с 1 января 2023 ежемесячную плату за доставку газа уже рассчитывают по-другому, учитывая новые данные потребления, то есть за предыдущий газовый год.
Газовый год, подчеркнем, это период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего.
Напомним, в "Нафтогазе" также рассказали, как платить за газ меньше.
Ранее Нафтогазу пожаловались, что облгаз "набросал" лишние кубы.
Потребителям сообщили, куда в таком случае нужно обращаться.
Также в Нафтогазе сделали важное объяснение по поводу расчета суммы.