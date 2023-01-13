На кадрах можно увидеть, как представительница России на конкурсе Мисс Вселенная-2022 Анна Линникова почти вплотную приближается к представительнице Украины Виктории Апанасенко, пытаясь оказаться рядом с ней.
Также можно увидеть, как украинка сначала отстранилась от стоящей рядом девушки, а затем обратилась к Мисс Колумбия с просьбой поменяться местами.
Пользователи соцсетей, комментируя видео, выразили уверенность, что представительниц Украины и россии пытались «столкнуть лбами», а также отмечают, что Апанасенко смогла выйти из этой ситуации.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Добыча "бесплатного" газа закончилась для украинца судом и огромным штрафом: "врезался в..."
В Украину нагрянет "европейская" зима: как изменится погода и почему может стать хуже дышать
"Боже, это бомба!": выход украинки на сцену Мисс Вселенная-2022 вызвал фурор
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
Комментируя участие россиянки в конкурсе «Мисс Вселенная-2022», пользователи соцсетей также выражают возмущение вообще из-за ее появления, а также критикуют внешность и наряды, которые по их мнению, «ни о чем».
Напомним, выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин света» произвел настоящий фурор.
Также сообщалось, что, несмотря на успех на конкурсе костюмов, украинцы нашли за что критиковать представительницу Украины на "Мисс Вселенная-2022".
Кроме того, Politeka.net писала, что девушкой с гулянки в Куршевеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.
Корону победительницы Мисс Украина Вселенная Карина Жосан выиграла в 2018 году.