На кадрах можно увидеть, как представительница России на конкурсе Мисс Вселенная-2022 Анна Линникова почти вплотную приближается к представительнице Украины Виктории Апанасенко, пытаясь оказаться рядом с ней.

Также можно увидеть, как украинка сначала отстранилась от стоящей рядом девушки, а затем обратилась к Мисс Колумбия с просьбой поменяться местами.

@org_missuniverse

🚫 polémica en (M.U 2022 - 2023) 🚫 #polemica #missuniverse #colombia #russia #ukraine #missyou #miss #parati #fyp #misscolombia

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Пользователи соцсетей, комментируя видео, выразили уверенность, что представительниц Украины и россии пытались «столкнуть лбами», а также отмечают, что Апанасенко смогла выйти из этой ситуации.

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Комментируя участие россиянки в конкурсе «Мисс Вселенная-2022», пользователи соцсетей также выражают возмущение вообще из-за ее появления, а также критикуют внешность и наряды, которые по их мнению, «ни о чем».

Напомним, выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин света» произвел настоящий фурор.

Также сообщалось, что, несмотря на успех на конкурсе костюмов, украинцы нашли за что критиковать представительницу Украины на "Мисс Вселенная-2022".

Кроме того, Politeka.net писала, что девушкой с гулянки в Куршевеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.

Корону победительницы Мисс Украина Вселенная Карина Жосан выиграла в 2018 году.