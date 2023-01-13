Как сообщают американские СМИ, 54-летняя Лиза Мари Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце. Ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс, но спасти звезду не удалось. Мать артистки подтвердила, что ее дочь скончалась.

"С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - заявила Присцилла Пресли, но не стала уточнять причину смерти дочери.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. Когда ей было девять лет, Элвис Пресли внезапно скончался, и она стала единственной наследницей состояния своего легендарного отца.

В 2003 году артистка выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, 2005 году вышел Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. В 1994 году она вышла замуж за Майкла Джексона, это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, но он подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы. Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году. У нее было трое детей.

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx — Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023

Ранее Макс Чмерковский из "Танці з зірками" сообщил о смерти известной актрисы и своей партнерши.

Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.

Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.