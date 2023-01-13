Как сообщают американские СМИ, 54-летняя Лиза Мари Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце. Ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс, но спасти звезду не удалось. Мать артистки подтвердила, что ее дочь скончалась.
"С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - заявила Присцилла Пресли, но не стала уточнять причину смерти дочери.
Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. Когда ей было девять лет, Элвис Пресли внезапно скончался, и она стала единственной наследницей состояния своего легендарного отца.
В 2003 году артистка выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, 2005 году вышел Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.
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Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. В 1994 году она вышла замуж за Майкла Джексона, это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, но он подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы. Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году. У нее было трое детей.
Ранее Макс Чмерковский из "Танці з зірками" сообщил о смерти известной актрисы и своей партнерши.
Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.
Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.