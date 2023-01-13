Скандальный праздник украинцев в Куршевеле, который стоил десятки тысяч долларов, был посвящена дню рождения.

Об этом сообщила украинская блоггерша Алина Варакута - именно она является организатором этого праздника и именинницей, пишет Politeka.net.

Девушка убеждена, что каждый имеет право отдыхать так, как хочет.

Судя по словам блоггерши, даже в дни войны.

«Люди, думайте, пожалуйста, головой, прежде чем писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу», – написала именинница в своем инстаграмме.

Также Варакута заверила, что сумма, которая за время войны ушла от нее на помощь Украине, значительно больше денег, которые были потрачены на празднование.

Варакута также рассказала, почему празднование дня рождения было с флагом Украины и под украинскую песню:

«Да потому, что сейчас каждый праздник украинца – будь то Новый год или день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любое время. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть конфликт, потому что наша позиция – категоричная».

В конце концов, Варакута решила извиниться.

«Я понимаю, что из-за положения вещей в стране сейчас, из-за личных потерь каждого я могла кого-то сильно оскорбить или расстроить. Я хочу искренне извиниться за это и заверить, что публикация сторез по празднованию несла в себе абсолютно противоположное победное настроение», - заявила Варакута.

Напомним, что на скандальной гулянке также заметили "Мисс Украина Вселенная-2018" Карину Жосан и ее мужа Сергея Ошеровского, который находится в розыске МВД.

Ранее стали известны фамилии скандальных украинцев, которых лишили гражданства.