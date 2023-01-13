Кроме того, как сообщает Politeka.net, врагом временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС.
Последствия атак ужасающие – кроме мощных пожаров и разрушенного оборудования без света остаются тысячи человек.
В "Укрэнерго" показали последствия таких ударов на видео.
Согласно сообщению, было три ракетных «прилета» на подстанцию, обеспечивающую свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз.
«Трудно смотреть, как горит автотрансформатор подстанции, без которого без света остались сотни тысяч человек. А гасить до конца тревоги нельзя – потому что по опыту знаешь, что может прилететь еще», - рассказали в Укрэнерго.
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Пожар на объекте, который обеспечивал светом промышленность и дома украинцев, укрощали восемь часов.
После ликвидации последствий прилетов начинается кропотливая работа ремонтных бригад, инженеров по восстановлению и возвращению объекта в работу.
«Наши подстанции не рассчитаны на то, чтобы амортизировать весь ракетный потенциал врага. Но мы точно все обязательно восстановим», – отметили в Укрэнерго.
Напомним, в Украине идет потепление, и это отразится на энергетической ситуации.
«Нам снова будет легче вложить потребление в тот имеющийся объем генерации, который у нас есть. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы вытеснить из энергосистемы все потенциальные генерирующие мощности и ускорить ремонты, чтобы генерации становилось все больше», – сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в телемарафоне «Единые новости».
Напомним, за газ можно платить меньше – в Нафтогазе назвали очень простое условие.
Также сообщалось, что ситуация со светом ухудшилась – будут выключать в "серых" зонах графика.
Кроме того, Politeka.net писала, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.