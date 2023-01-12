Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опровергл гибель 23 украинцев, считавшихся мертвыми.
Об этом сообщил Лубинец в Telegram, который провел третий раунд переговоров с омбудсменом рф Татьяной Москальковой.
"Третий раунд переговоров с уполномоченной по правам человека рф Татьяной Москальковой – состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных, в первую очередь, с защитой гражданских лиц.
Есть уже случаи, где считавшиеся погибшими наши граждане и герои российская сторона подтвердила живыми — 23 наших парня. Это огромный позитив", - отметил он.
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Лубинец подчеркнул, что российская сторона наверняка впервые приехала с предложениями. По его словам, "прорыва" нет, однако, по крайней мере, пошла техническая работа (обмены списками, предоставление информации).
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