Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер поучаствовал в съемках клипа украинской группы и победителей прошлогоднего "Евровидения" Kalush Orchestra. Ролик появился на ютуб-канале исполнителей день назад и уже собрал почти 100 тысяч просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в начале клипа Shchedryi Vechir, снятого в стилистике легендарной компьютерной игры GTA – San Andreas, Шварценеггер озвучивает свое послание украинцам:

"Это мощное послание всему украинскому народу, особенно сейчас, в это очень тяжелое время, у каждого может быть мечта. И каждый может воплотить ее в реальность", - сказал Шварценеггер.

А в конце видеоработы голливудский актер появляется в кадре вместе со всеми участникам коллектива Kalush Orchestra.

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию "Щедрівки" и побывали в Арнольда Шварценеггера в гостях", - поделился фронтмен группы Олег Псюк.

Отметим, что ранее в своих соцсетях парни из Kalush Orchestra похвастались поклонникам, что побывал в гостях в легенды Голливуда "железного Арни". Шварценеггер сам пригласил украинских музыкантов к себе домой. В благодарность артисты подарили актеру фирменный подарок – розовую панамку.

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