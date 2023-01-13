Однако, вскоре ожидается стабилизация цен, а в перспективе они даже могут снизиться. Это касается и свинины.

Удешевление, вероятно, произойдет по окончании всех зимних праздников, когда упадет спрос. Такой прогноз озвучила Светлана Литвин, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), передает "Обозреватель".

яйца, продукты, базар

"Что касается продуктов питания, которые неприятно поразили украинцев в последние месяцы ростом цен, а это куриные яйца и свинина, то здесь будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка восстановления поголовья в начале войны в условиях неопределенности.

Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников", – сказала Литвин.

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Самые дешевые яйца в январе в супермаркетах Украины продают почти по 60 грн за десяток. За месяц до этого можно было найти акционные предложения и по 55 грн.

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