В Украине названы продукты-рекордсмены по увеличению стоимости в 2022 году.

Однако, вскоре ожидается стабилизация цен, а в перспективе они даже могут снизиться. Это касается и свинины.

Удешевление, вероятно, произойдет по окончании всех зимних праздников, когда упадет спрос. Такой прогноз озвучила Светлана Литвин, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), передает "Обозреватель".

"Что касается продуктов питания, которые неприятно поразили украинцев в последние месяцы ростом цен, а это куриные яйца и свинина, то здесь будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка восстановления поголовья в начале войны в условиях неопределенности.

Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличиваются, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников", – сказала Литвин.

Самые дешевые яйца в январе в супермаркетах Украины продают почти по 60 грн за десяток. За месяц до этого можно было найти акционные предложения и по 55 грн.

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