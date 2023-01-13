Женщины жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.
Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.
При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.
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«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.
Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.
«Мы так больше жить не можем. В Белгородской области в городе Шебекино идут каждый день обстрелы. Дети боятся, мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые», – жалуется жительница Светлана Криковцева.
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