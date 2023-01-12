Цены на большинство товаров в 2023 году поползут вверх, говорит глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, сейчас цена больше всего возрастет на товары первой необходимости, в частности еда. К примеру, только лук может подняться в цене сразу в два раза – до 50 гривен за килограмм и выше. В супермаркетах уже появился также картофель по 70 гривен за кило.

Поднятие цен на бензин и дизель – это не только доставка, но и заправка генераторов. И эту наценку производителя тоже попытаются переложить на кошельки украинцев.

Одежда и обувь должны остаться примерно в той же ценовой категории, а местами производителям даже придется делать большие скидки. Обвал цен эксперты прогнозируют также на недвижимость. Правда, не факт, что даже "распродажа" привлечет покупателей. Разбирались, что будет с ценами в 2023 году.

За прошлый год цена на продукты также заметно возросла. Например, рыба, яйца и овощи подорожали намного больше. Рост цен на рыбу по сравнению с ноябрем 2021 года составил 45,5%. Яйца вообще стали золотыми - плюс 98,8%.

Годовая прибавка в цене овощей составила 63,2%. Основной поставщик отечественных овощей - Херсонская область - в этом году из-за войны оказалась буквально выключенной из цепочки снабжения.

Подсолнечное масло прибавило в цене всего 13,9%. Безалкогольные напитки подорожали на 19,6%, мясо - на 18%.

Лидерами ценовой гонки будут овощи. Однако, представители предприятий не берутся давать долгосрочных прогнозов по ценам.

Напомним, несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, как приучить организм самостоятельно бороться с жиром: плюсы и минусы способа