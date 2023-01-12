Человеческий фактор все меньше влияет на назначение выплат внутренне перемещенным лицам.

Около 60% переселенцев назначают выплаты автоматически. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщается на сайте Минреинтеграции.

Так, по словам Верещук, человеческий фактор все меньше влияет на назначение выплат внутренне перемещенным лицам.

За два последних месяца уже удалось решить свыше 200 проблемных вопросов, связанных с работой ЕИССС, и на данный момент около 60% решений о назначении выплат принимаются автоматически.

"Благодаря этому украинцы со статусом ВПЛ могут вовремя получать средства", - добавила министр.

Оформить выплаты можно как офлайн (в органах соцзащиты, местного самоуправления и ЦНАПах), так и дистанционно с помощью приложения "Дия".

Поддержка ВПЛ является важной частью, поэтому работодатели получали в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца по 6,5 тысяч грн. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн.

На данный момент разрабатывается вопрос повышения соответствующей суммы компенсации до 6,7 тыс. грн для работодателей, давших работу ВПЛ.

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