В ближайшее время в Украине могут вырасти цены на продукты из-за ситуации в стране после вторжения со стороны рф.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, как пишет 24 канал, рассказал о том, цены на какие продукты заметно вырастут. Следует ожидать большого роста цен на масло.

По словам Пендзина, в прошлом году они выросли лишь на 12%, что очень мало на фоне общего подорожания продуктов. Также украинцам следует готовиться к подорожанию хлебопродуктов.

«И это связано в том числе и с блэкаутами, потому что, давайте будем откровенны, ни один производитель и переработчик товаров сельскохозяйственного назначения, ни один ритейл, который в своей работе использует генераторы не будет это оплачивать из собственного кармана» - говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Отметим также, общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%, а цены в этом году вырастут до 5%.

Ранее украинцы предложили на период военного положения освободить граждан от уплаты кредита, пени, процента по кредиту и т.д.

Автор петиции аргументировал свое предложение тем, что многие простые украинцы из-за войны остались без работы, и платить задолженность по кредитам людям попросту нечем.

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