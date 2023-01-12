Погода в Украине в ближайшие дни снова изменится, появился новый прогноз.

Так, уже 13-14 января в Украине будет хозяйничать так называемая "европейская" зима. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, осадков практически не будет, однако влажность повышена, поэтому туманы будут зависать.

«Из-за них порой труднее дышать, особенно горожанам, где воздух грязнее, а также туманы низкой видимостью делают дороги сложнее для автодвижения. Осторожно», – предупредила Диденко.

По словам синоптика, в Украину идет потепление - еще в ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие «плюсы».

В пятницу и субботу днем ​​ожидается от 1 мороза до 3 тепла, на северо-востоке до 3 мороза, в западных областях 3-8 градусов тепла.

Гололедица пока останется.

«В Киеве на Маланки-Василия серьезных осадков не ожидается, разве 14-го января какие-то метеонамеки типа мряки или крупы пролетят. (…) 13-14 января в ночные часы предполагается -3-6 градусов, в дневные часы в столице будет около нуля», - рассказала Диденко.

Пик потепления, по словам синоптика, на Крещение, следующее похолодание, ориентировочно, с 23-24 января.

Напомним, надвигается погодная аномалия, сделан неутешительный прогноз.

Также сообщалось, что синоптики объяснили рекордную "жару" в разгар зимы.

В свою очередь, энергетики рассказали, как резкое потепление повлияло на ситуацию со светом.