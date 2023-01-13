Некоторые уже вернулись в Украину, но многие все еще остаются в Польше.
Одной из наиболее острых проблем для украинцев стал поиск жилья, пишет «Украинская правда» со ссылкой на интервью с украинцами, которые провела Гражданская сеть "ОПОРА".
Так, одной из наиболее острых проблем для украинцев стал поиск жилья.
Из-за значительного спроса жилье в Польше подорожало и было трудно найти. Те, кому повезло с арендой, пытаются "тащить" ее до сих пор.
Многих поляки приютили у себя дома – за это в рамках программ граждане Польши получали выплаты от государства или местных органов власти.
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Отметим, что, когда их отменили, украинцы были вынуждены искать новое жилье.
Так, одна из украинок рассказала, что живет дома у пожилого мужчины, но больше не может. Раньше хозяин жилья получал выплаты за это, но уже три месяца, как денег не выдают.
«И, в принципе, он устал от меня. Человек в пожилом возрасте, он привык всю жизнь жить сам, и мне самой стыдно здесь сидеть просто так. А работать я идти не могу, потому что у меня 2 группа инвалидности и по 10-12 часов физически я не могу работать", – рассказала 41-летняя украинка из Харькова, проживающая в Быдгоше.
Другая украинка рассказала, что поиск жилья в Польше стал проблемой еще и из-за пристрастного отношения некоторых поляков к переселенцам из Украины, поведение которых было неприемлемым.
Также украинцы рассказывают о периоде адаптации в польских школах, который тяжело дается как детям, так и родителям. Некоторые украинцы сетуют на отсутствие украинских школ и украинских классов.
Опрос украинцев также показал, что их психологическое здоровье подорвано еще и из-за неопределенности личных жизненных планов и расставания с близкими.
Так, одна из участниц опроса рассказала, что приехав в Польшу в первый раз, она уехала.
«Мы вернулись в Харьков, но там, как оказалось, было еще хуже. И потому мы снова вернулись сюда. Это оказывает большое влияние на жизнь. Ты не чувствуешь себя здесь до конца комфортно. Это не твой дом", – рассказала девушка.
Также участники исследования рассказали об ощущении одиночества, неуверенности в будущем, неопределенности ситуаций.
Также некоторые украинцы заявили о чувстве вины перед соотечественниками, которые остаются в Украине, несмотря на войну.
Несмотря на сложности адаптации, украинские переселенцы отмечают, что благодарны полякам за помощь, в том числе психологическую.
Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает для Украины передача Польшей танков Leopard.
"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас – чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, украинских переселенцев просят не тянуть с поиском работы.
Также сообщалось о выплатах ВПЛ в 2023 году – какими будут суммы и что делать, если изменилось место жительства.
Кроме того, Politeka.net писала о выплатах на проживание для переселенцев – украинцам объяснили, как будут начисляться средства.