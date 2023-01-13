Наибольшее количество украинцев после начала полномасштабного вторжения приютила именно Польша, границу страны пересекли 9 миллионов наших сограждан.

Некоторые уже вернулись в Украину, но многие все еще остаются в Польше.

Одной из наиболее острых проблем для украинцев стал поиск жилья, пишет «Украинская правда» со ссылкой на интервью с украинцами, которые провела Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, одной из наиболее острых проблем для украинцев стал поиск жилья.

Из-за значительного спроса жилье в Польше подорожало и было трудно найти. Те, кому повезло с арендой, пытаются "тащить" ее до сих пор.

Многих поляки приютили у себя дома – за это в рамках программ граждане Польши получали выплаты от государства или местных органов власти.

Отметим, что, когда их отменили, украинцы были вынуждены искать новое жилье.

Так, одна из украинок рассказала, что живет дома у пожилого мужчины, но больше не может. Раньше хозяин жилья получал выплаты за это, но уже три месяца, как денег не выдают.

«И, в принципе, он устал от меня. Человек в пожилом возрасте, он привык всю жизнь жить сам, и мне самой стыдно здесь сидеть просто так. А работать я идти не могу, потому что у меня 2 группа инвалидности и по 10-12 часов физически я не могу работать", – рассказала 41-летняя украинка из Харькова, проживающая в Быдгоше.

Другая украинка рассказала, что поиск жилья в Польше стал проблемой еще и из-за пристрастного отношения некоторых поляков к переселенцам из Украины, поведение которых было неприемлемым.

Также украинцы рассказывают о периоде адаптации в польских школах, который тяжело дается как детям, так и родителям. Некоторые украинцы сетуют на отсутствие украинских школ и украинских классов.

Опрос украинцев также показал, что их психологическое здоровье подорвано еще и из-за неопределенности личных жизненных планов и расставания с близкими.

Так, одна из участниц опроса рассказала, что приехав в Польшу в первый раз, она уехала.

«Мы вернулись в Харьков, но там, как оказалось, было еще хуже. И потому мы снова вернулись сюда. Это оказывает большое влияние на жизнь. Ты не чувствуешь себя здесь до конца комфортно. Это не твой дом", – рассказала девушка.

Также участники исследования рассказали об ощущении одиночества, неуверенности в будущем, неопределенности ситуаций.

Также некоторые украинцы заявили о чувстве вины перед соотечественниками, которые остаются в Украине, несмотря на войну.

Несмотря на сложности адаптации, украинские переселенцы отмечают, что благодарны полякам за помощь, в том числе психологическую.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает для Украины передача Польшей танков Leopard.

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас – чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, украинских переселенцев просят не тянуть с поиском работы.

Также сообщалось о выплатах ВПЛ в 2023 году – какими будут суммы и что делать, если изменилось место жительства.

Кроме того, Politeka.net писала о выплатах на проживание для переселенцев – украинцам объяснили, как будут начисляться средства.