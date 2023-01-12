В ходе выезда на место происшествия полицейскими установлено, что кражу совершил 60-летний местный житель. В течение нескольких часов удалось найти правонарушителя по месту жительства, сообщили полиции Винницкой области.
Мужчина признался в содеянном и добровольно отдал барсетку, в которой находились денежные средства и документы потерпевшего.
Как выяснилось, потерпевший из-за срочного телефонного звонка оставил свои вещи без присмотра, а правонарушитель воспользовался случаем и похитил забытые вещи.
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Вещественные доказательства частично изъяты.
По факту кражи расследуется производство. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Ранее Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам.
Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам вывозить украинское зерно в россию. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов".
Коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.