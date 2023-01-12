Известный шеф-повар и неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами интересным рецептом супа.

На своей странице в Instagram звездный шеф-повар решил представить вкусный и быстрый вариант приготовления лукового супа с фасолью. По словам Эктора, обычно даже название супа ассоциируется с чем-то невкусным, но украинцам удастся пересмотреть свое мнение.

«Луковый суп с фасолью. Луковый суп навевает отрицательные воспоминания и ассоциируется с не очень приятным вкусом? Попробуйте этот рецепт и вы удивитесь, каким вкусным и неповторимым может быть это блюдо!» - делится Эктор.

По его словам, он решил приготовить куриный бульон и заморозил его в пакете-слайдере, а после он как раз пригодился для рецепта.

Для блюда вам понадобится:

• Лук – 500 г

• Тимьян - 10 г

• Чеснок – 10 г

• Масло сливочное - 100 г

• Белое вино – 200 г

• Бульон куриный – 500 мл

• Белая фасоль - 100 г

• Багет - 3-4 ломтика

• Сыр Гауда - 100 г

В сети обсудили вариант рецепта Эктора и задали много вопросов:

«Готовили рецепт лукового супа, но с красным вином. Скажите, есть большая разница, какое вино использовать;

Увидела сегодня рекламу мастер шеф и оооочень обрадовалась Жду с нетерпением!;

Готовлю в горшочках, сверху сухарик, потом сыр. Сухарик сверху покрыт растопленным сыром, а снизу пропитан бульоном, вкусно!

А можно гбез лука?)); Какая вкуснятина 🔥;

О, класс! Спасибо, что напомнили за этот суп. Он такой согревающий 🤗. На выходных сделаю».

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