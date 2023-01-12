В Сети уже появились кадры демонстрации национальных костюмов на конкурсе «Мисс Вселенная-2022», пишет Politeka.net.

Украинка Виктория Апанасенко появилась на сцене костюме «Воин Света», который создала Леся Патока.

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. 💙 #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

Во время демонстрации костюма Опанасенко подняла меч вверх и раскрыла огромные крылья. Костюм украинской красавицы олицетворяет борьбу украинцев за свободу и напоминает миру об их доблести.

«Это не крылья ангела, как может показаться на первый взгляд. Они прошли не одно сражение. Поэтому у перьев не белый, а грязновато-серый оттенок. Крылья, как и Воин Света, зашиты в доспехи синего цвета с золотой отделкой», — рассказывала Патока о костюме.

Выход Виктории Апанасенко вызвал настоящий фурор, в том числе и в комментариях к видео, которое быстро разлетелось по Сети. Люди из разных стран мира делятся своими впечатленяими:

«Боже, это бомба!», «Костюм очень красивый, я бы добавила немного вышивки на платье, а так супер», «Такой удивительный и крутой наряд и представительница народа Украины», «Вау! Это лучший костюм из всех», «Для меня он лучший! Ты победительница национального костюма», «До слез и мурашек», «Невероятный костюм», «Мне очень нравится этот национальный костюм!».

Финал конкурса «Мисс Вселенная – 2022» состоится 14 января в Нью-Орлеане.

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