В Сети уже появились кадры демонстрации национальных костюмов на конкурсе «Мисс Вселенная-2022», пишет Politeka.net.
Украинка Виктория Апанасенко появилась на сцене костюме «Воин Света», который создала Леся Патока.
Во время демонстрации костюма Опанасенко подняла меч вверх и раскрыла огромные крылья. Костюм украинской красавицы олицетворяет борьбу украинцев за свободу и напоминает миру об их доблести.
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«Это не крылья ангела, как может показаться на первый взгляд. Они прошли не одно сражение. Поэтому у перьев не белый, а грязновато-серый оттенок. Крылья, как и Воин Света, зашиты в доспехи синего цвета с золотой отделкой», — рассказывала Патока о костюме.
Выход Виктории Апанасенко вызвал настоящий фурор, в том числе и в комментариях к видео, которое быстро разлетелось по Сети. Люди из разных стран мира делятся своими впечатленяими:
«Боже, это бомба!», «Костюм очень красивый, я бы добавила немного вышивки на платье, а так супер», «Такой удивительный и крутой наряд и представительница народа Украины», «Вау! Это лучший костюм из всех», «Для меня он лучший! Ты победительница национального костюма», «До слез и мурашек», «Невероятный костюм», «Мне очень нравится этот национальный костюм!».
Финал конкурса «Мисс Вселенная – 2022» состоится 14 января в Нью-Орлеане.
Напомним, откровенное признание Евгения Клопотенко о личной жизни взволновало украинок.
Также сообщалось, что украинкой со скандальной гулянки в Куршавеле оказалась обладательница титула "Мисс Украина Вселенная".
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская сообщила о несчастье с известным украинским актером - Герой был тяжело ранен.