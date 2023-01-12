Несмотря на войну, гривна девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

В 2023 году украинцам следует ожидать курса доллара на уровне 41-42 грн, заявил член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский.

Он добавил, что прогнозы о росте курса до 50 грн - являются паническими и необоснованными.

По словам Мариковского, оснований для паники нет, и на это есть причины, в частности:

международная поддержка "позволяет оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне".

Также влияют действия правительства и ВСУ, доказывающие, что государство серьезно защищается на всех фронтах.

Ранее сообщалось, что украинцы во время войны нашли убежище в странах Евросоюза, Соединенных Штатах Америки, а также Канаде. Правительства данных государств помогают им и выплачивают денежную помощь каждый месяц или единоразово. В некоторых странах пособие для украинцев довольно большое.

Так, в Германии предлагается помощь в 502 евро в месяц. До Нового года она составляла 449 евро, но с первого января ее увеличили на 53 евро

В Швейцарии же предлагают 1500 франков в месяц (1525 долларов США). Изначально все беженцы могли претендовать на эту помощь, но теперь местное правительство рассматривает каждый случай индивидуально.

А вот Канада лидер по выплатам. Там предлагают 300 канадских долларов (2000 тысячи долларов США). Но эта помощь является одноразовой, а стоимость жизни там довольно большая, поэтому необходим солидный запас финансов, чтобы переждать войну там.

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