Важное событие произошло в семье победителя проектов «Голос дети» и «Голос страны» Романа Сасанчина.

О нем, как пишет Politeka.net, Сасанчин рассказал на своей странице в Инстаграм. По его словам, они с женой решились на венчание.

«Безгранично рад, что пусть из-за многих сложностей, которые мы уже прошли в общей нашей жизни, мы решились и пригласили Иисуса в нашу семью и теперь живем под его крепкой защитой и благословением», - написал Сасанчин.

Победитель «Голоса страны» также поблагодарил Господа за жену и доченьку, которых назвал замечательными.

В комментариях к снимкам Сасанчина с таинства венчания его подписчики и друзья радуются событию и поздравляют певца.

«Очень радуюсь вам, Ромчик! Ты большая умничка, потому что понимаешь, что строить семью без Христа невозможно! Пусть Господь Вам помогает и хранит ваш брак», «Божьего благословения вам!», «Такой молодой, а такой умный. Мало кто в такие молодые годы так мыслит. Благодарный и с Богом. Божьего Благословения Вашей семье».

Некоторые, впрочем, припомнили Сасанчину недавние конфликты в его семье.

«То разводятся, то нет. Вы определитесь. Или развод был на камеру и для камер медиа?».

Напомним, что ранее жена Сасанчина Иванна сообщала, что в их семье произошел очень серьезный конфликт.

На своей странице в инстаграмме Иванна в апреле прошлого года объявила о разрыве с певцом. Девушка написала короткое сообщение о том, что они больше не семья.

Через некоторое время Роман и Иванна помирились.

Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

Также Politeka.net писала о скандале в семье звезды студии "Квартал 95".

На фоне конфликта с женой Руслан Ханумак записал видеообращение к украинцам.