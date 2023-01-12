О нем, как пишет Politeka.net, Сасанчин рассказал на своей странице в Инстаграм. По его словам, они с женой решились на венчание.
«Безгранично рад, что пусть из-за многих сложностей, которые мы уже прошли в общей нашей жизни, мы решились и пригласили Иисуса в нашу семью и теперь живем под его крепкой защитой и благословением», - написал Сасанчин.
Победитель «Голоса страны» также поблагодарил Господа за жену и доченьку, которых назвал замечательными.
В комментариях к снимкам Сасанчина с таинства венчания его подписчики и друзья радуются событию и поздравляют певца.
«Очень радуюсь вам, Ромчик! Ты большая умничка, потому что понимаешь, что строить семью без Христа невозможно! Пусть Господь Вам помогает и хранит ваш брак», «Божьего благословения вам!», «Такой молодой, а такой умный. Мало кто в такие молодые годы так мыслит. Благодарный и с Богом. Божьего Благословения Вашей семье».
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Некоторые, впрочем, припомнили Сасанчину недавние конфликты в его семье.
«То разводятся, то нет. Вы определитесь. Или развод был на камеру и для камер медиа?».
Напомним, что ранее жена Сасанчина Иванна сообщала, что в их семье произошел очень серьезный конфликт.
На своей странице в инстаграмме Иванна в апреле прошлого года объявила о разрыве с певцом. Девушка написала короткое сообщение о том, что они больше не семья.
Через некоторое время Роман и Иванна помирились.
Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.
Также Politeka.net писала о скандале в семье звезды студии "Квартал 95".
На фоне конфликта с женой Руслан Ханумак записал видеообращение к украинцам.