Скончался один из самых важных гитаристов рок-музыки, его альбомы неоднократно получали статус платиновых.

Как сообщает Politeka.net, о смерти одного из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки Джэффа Бека рассказали редставители его семьи.

"От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о кончине Джэффа Бэка. Вчера он безмятежно скончался после внезапного заражения бактериальным менингитом. Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю", – говорится в сообщении.

Джэфф Бек получил известность в середине 1960-х как один из членов группы Yardbirds – в составе группы он заменил Эрика Клэптона.

Через несколько лет гитарист создал Jeff Beck Group, в которую вошли вокалист Род Стюарт и басист Rolling Stones Ронни Вуд.

В студийных записях группы принимали участие барабанщик The Who Кит Мун, басист Led Zeppelin Джон Пол Джонс, барабанщик Black Sabbath Кози Пауэлл и другие знаменитые музыканты.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Альбомы Джэффа Бека неоднократно получали статус платиновых, восемь раз он получил премию "Грэмми", выиграв в 17 номинациях.

«Я играю именно так, потому что мне это позволяет создать самый безумный звук из всех возможных. В этом-то и дело, правда же? Правила мне по барабану. На самом деле, если я хотя бы десять раз за песню не нарушу правила, то у меня что-то не получилось", - говорил Бек.

Throwback to the Apollo in Manchester.

📸: Malcolm pic.twitter.com/W5ZerKpoPK — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) June 15, 2022

Бек скончался в возрасте 78 лет.

Острый бактериальный менингит является быстро прогрессирующей бактериальной инфекцией мозговых оболочек и субарахноидального пространства. Симптомы, как правило, включают головную боль, лихорадку, и затылочную ригидность.

Менингит может иметь быстрое начало, которое может быть молниеносным, что делает бактериальный менингит одним из немногих заболеваний, при которых ранее здоровые молодые люди могут пойти спать с умеренными симптомами, и уже не проснуться.

Напомним, ранее стало известно о тяжелом ранении известного украиинского актера.

Также сообщалось, что в Украину ворвался тяжелый грипп.

Кроме того, Politeka.net писала о внезапной смерти украинского гения музыки.