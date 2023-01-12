Как сообщает Politeka.net, о смерти одного из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки Джэффа Бека рассказали редставители его семьи.
"От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о кончине Джэффа Бэка. Вчера он безмятежно скончался после внезапного заражения бактериальным менингитом. Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю", – говорится в сообщении.
Джэфф Бек получил известность в середине 1960-х как один из членов группы Yardbirds – в составе группы он заменил Эрика Клэптона.
Через несколько лет гитарист создал Jeff Beck Group, в которую вошли вокалист Род Стюарт и басист Rolling Stones Ронни Вуд.
В студийных записях группы принимали участие барабанщик The Who Кит Мун, басист Led Zeppelin Джон Пол Джонс, барабанщик Black Sabbath Кози Пауэлл и другие знаменитые музыканты.
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Альбомы Джэффа Бека неоднократно получали статус платиновых, восемь раз он получил премию "Грэмми", выиграв в 17 номинациях.
«Я играю именно так, потому что мне это позволяет создать самый безумный звук из всех возможных. В этом-то и дело, правда же? Правила мне по барабану. На самом деле, если я хотя бы десять раз за песню не нарушу правила, то у меня что-то не получилось", - говорил Бек.
Бек скончался в возрасте 78 лет.
Острый бактериальный менингит является быстро прогрессирующей бактериальной инфекцией мозговых оболочек и субарахноидального пространства. Симптомы, как правило, включают головную боль, лихорадку, и затылочную ригидность.
Менингит может иметь быстрое начало, которое может быть молниеносным, что делает бактериальный менингит одним из немногих заболеваний, при которых ранее здоровые молодые люди могут пойти спать с умеренными симптомами, и уже не проснуться.
Напомним, ранее стало известно о тяжелом ранении известного украиинского актера.
Также сообщалось, что в Украину ворвался тяжелый грипп.
Кроме того, Politeka.net писала о внезапной смерти украинского гения музыки.