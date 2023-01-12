Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото с отдыха в Карпатах и рассказала, где искать помощи и как сохранить свое ментальное здоровье во время войны.

Так, в своем посте Соломия раскрыла подробности нового проекта "Жить дальше", который выходит на ютуб-канале "1+1". По словам телеведущей, там украинцы смогут найти ответы, как отстроить жизнь в новых военных реалиях, заботиться о ментальном здоровье, найти новые точки опоры и продолжать жить. Телезвезда призывает всех посмотреть эти видео и помочь себе.

Также Витвицкая поделилась своими мыслями насчет ментального здоровья: "Не ко времени… Мы никогда не просыпаемся завтра. Мы всегда просыпаемся сегодня. Для того чтобы поддерживать свое психологическое состояние, стоит впускать в свою жизнь приятные моменты с друзьями и родными. Восстанавливать силы и давать время на отдых. Но уважать чувства других. Научиться адаптироваться и часть своих ожиданий переносить в свое сегодня. Поэтому все ко времени, потому что это время тебе никто не вернет. Мы приближаем победу, но живем!".

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