Размер ежемесячной компенсации сейчас будет 6700 грн вместо 2272 грн, как это было раньше.

В Украине в три раза увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". Таким образом с 1 января 2023 года семьи, которые будут использовать услуги няни по уходу за ребенком, будут получать ежемесячную компенсацию. Об увеличение выплаты рассказал нардеп Даниил Гетманцев.

Размер ежемесячной компенсации сейчас будет 6700 грн вместо 2272 грн. Это существенное увеличение государственной поддержки семей, где ребенок или один из родителей или опекунов имеет инвалидность. Например, заключив договоры с тремя семьями, "муниципальная няня" будет гарантированно получать ежемесячно более 20 тыс. грн".

Он объяснил, что выполнять функцию муниципальной няни может любое:

физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00 и/или КВЭД 88.91 (деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги/дневной уход за детьми));

юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения (КВЭД 78.20 и/или КВЭД 85.10 (деятельность агентств временного трудоустройства/дошкольное образование)).

В течение января-2023 получающие компенсацию услуги "муниципальных нянь" должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого нужно подать в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения соответствующие документы – в бумажной или электронной форме.

Кто может претендовать на компенсацию услуг муниципальной няни

Программа доступна не всем украинцам. Услугами "муниципальной няни" могут воспользоваться лишь родители/опекуны ребенка до 3 лет, если:

ребенок имеет инвалидность;

один из родителей/опекунов ребенка является лицом с инвалидностью I или II группы.

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