Правоохранители разоблачили полицейского из Тернополя, который в 2021 году якобы расследовал дело о производстве наркотиков.

Как установило ГБР , на самом деле работник полиции использовал это дело как прикрытие своей противоправной деятельности. Поскольку он вместе с сообщником организовал деятельность этой нарколаборатории. Он подыскал для нее помещение – гараж в кооперативе в одном из районов областного центра. Помещение оборудовали всем необходимым для изготовления наркотических и психотропных веществ.

По оперативным данным, объемы производства наркотиков, в том числе опасного психотропного вещества PVP и амфетамина достигали не менее 1 миллиона гривен.

Правоохранителю доложено о подозрении в организации места для незаконного изготовления психотропных веществ, а также предоставлении помещения с этой целью совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 317 УК Украины).

За совершенное полицейскому грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Также сообщено о подозрениях и избраны меры предосторожности для других участников незаконного бизнеса.

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