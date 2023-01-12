Несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивается 18 января, его след будет влиять на судьбы людей еще до 7 февраля. В зоне риска оказались два знака Зодиака.

Жизнь устроена так, что никогда и ничего гладко в ней не бывает. Постоянно имеют место быть какие-то нюансы, какие-то помехи, неурядицы. В большинстве случаев люди вынуждены справляться со всем этим самостоятельно. Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, которых после новолуния 21 января могут преследовать неудачи.

Несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивается 18 января, его след будет влиять на судьбы людей еще до 7 февраля. В зоне риска оказались два знака Зодиака.

Весы

Такой эмоционально и энергетически тяжелый день как новолуние не пройдет бесследно для Весов. В этот день представители данного знака Зодиака могут допускать ошибки в документах, терять что-то, попадаться на крючок мошенников, забывать о важных событиях. Астрологи не советуют в этот день подписывать документы, делать крупные покупки или давать громкие обещания.

Скорпион

В этот день люди, рожденные под этим знаком, могут травмироваться, что-то сломать, попасть в ДТП, потерять крупную сумму денег. Также им могут поставить неправильный диагноз, перепутать их анализы. 21 января и в ближайшие дни после этой даты Скорпионов захотят обмануть. Потому астрологи советуют, быть им внимательным.

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