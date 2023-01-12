Жизнь устроена так, что никогда и ничего гладко в ней не бывает. Постоянно имеют место быть какие-то нюансы, какие-то помехи, неурядицы. В большинстве случаев люди вынуждены справляться со всем этим самостоятельно. Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, которых после новолуния 21 января могут преследовать неудачи.

Львов, люди, украинцы, зима, свет

Несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивается 18 января, его след будет влиять на судьбы людей еще до 7 февраля. В зоне риска оказались два знака Зодиака.

Весы

Такой эмоционально и энергетически тяжелый день как новолуние не пройдет бесследно для Весов. В этот день представители данного знака Зодиака могут допускать ошибки в документах, терять что-то, попадаться на крючок мошенников, забывать о важных событиях. Астрологи не советуют в этот день подписывать документы, делать крупные покупки или давать громкие обещания.

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Львов, люди, украинцы, зима, свет

Скорпион

В этот день люди, рожденные под этим знаком, могут травмироваться, что-то сломать, попасть в ДТП, потерять крупную сумму денег. Также им могут поставить неправильный диагноз, перепутать их анализы. 21 января и в ближайшие дни после этой даты Скорпионов захотят обмануть. Потому астрологи советуют, быть им внимательным.

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