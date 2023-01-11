Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети милое фото и рассказала, с какой критикой столкнулась после возвращения из плена.

На новой фотографии "Пташку" можно увидеть в уютной атмосфере на домашней кухне, она стоит в полумраке и внимательно смотрит в объектив. Перед камерой она появилась в простой клетчатой рубашке, ее волосы распущены, а на лице серьезное выражение.

В подписи к публикации Катя написала: "Ты не права, потому что за По. Не права, потому что за Зе. Иди в политику. Не иди в политику. Толстая. Худая. Мало интервью. Много. Герой. Пиар-проект. Гав. Гав. Гав. А я поехала дальше. Я за Украину, а вы?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Полищук:

"Держись, красавица. Умные люди тебя уважают и ценят! А другие не стоят того, чтобы на них обращать внимание!".

"Ты самая лучшая. Не слушай никого".

"Мне это рассказывали, когда мужчина пошел защищать страну, за кого надо быть, за кого молиться. Рассказывали мужчины, оставшиеся с женами дома".

"Благодарю вас за то, что вы такая! Слава Украине. Вы молодчина и настоящая героиня".

"Если вы будете останавливаться возле каждой лающей собаки – никогда не доберетесь пункта назначения".

"Не знаю, что за существо может тебя критиковать? Я – украинка и для меня ты – герой, Бог и хорошенькая девочка. Не читай тех, кто утверждает обратное".

"Не слушайте никого, будьте самой собой, вы супер".

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