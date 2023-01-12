В газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины» ответили, что делать, если к цифрам в платежках есть претензии.

Так, один из потребителей газа сообщил, что "Облгаз "набрасывал" лишние кубы", пишет Politeka.net.

«Ваш сапорт говорит "идти в облгаз", - а там говорят - обращаться к вам. Кое-что не меняется никогда...», - написал в комментариях возмущенный потребитель.

В Нафтогазе отреагировали на претензию, разъяснив, что расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

«… То есть, оператор ГРМ (облгаз) рассчитывает объем потребленного газа по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа. Мы как поставщик газа не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема. Поэтому, в случае, если начисления объема некорректны, то для их корректировки рекомендуем обратиться именно к Оператору ГРМ. После того, как мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате», - сообщили в Нафтогазе.

В свою очередь возмущенный потребитель сообщил, что все показатели он передает своевременно, также все оплачивается.

«Даже сумма сходится. Но – факт – теперь "висит долг" (которого нет)», - пожаловался потребитель.

В Нафтогазе заверили мужчину, что они не могут повлиять на работу другой компании. Но выход из подобной ситуации все же есть.

«Вы можете написать письменное обращение, прикрепить фотоподтверждение передачи показателей (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом в облгаз. В таком случае Ваш оператор ГРМ будет обязан ответить в письменном виде и выполнить перерасчеты при необходимости», - ответили в «Нафтогазе».

Также там отметили, что если оператор ГРМ отказывает перечислять данные – лучше обратиться в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) с письменной жалобой.

Напомним, ранее "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.

Ранее в Нафтогазе сделали важное объяснение относительное расчета суммы.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.