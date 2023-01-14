Несмотря на то, что Бахмут находится на линии фронта, здесь до сих пор остаются местные жители, в том числе и дети.

Журналисты побывали в городе-крепости и узнали о жизни людей

На рынке в под звуки канонады здесь с самого утра идет довольно резвая торговля. Среди покупателей и продавцов легко заметить и живущих почти на линии фронта детей, которые гуляют под непрерывные звуки взрывов.

Бойцы 241 бригады ТрО дарят детям новогодние подарки — яркие коробки с конфетами.

“Хочу, чтобы поскорее все закончилось, мы устали. Мы живем в подвале, беда, воды нет, ничего нет, привезите нам воды”, — просит жительница Любовь Ивановна военного, подарившего ее внучке новогодний подарок с конфетами.

“Уже четыре месяца мы так живем. В нашем доме всего живет 41 человек, а в доме 141 квартира. Свою дочь покойный сын в честь меня назвал, Любовь”, — делится женщина.

Рядом стоит маленькая Люба, держащая в руках подарок, сапожки. Девочка играет с собакой.

“Меня зовут Люба, мне 9 лет. Мне не страшно, привыкла уже. На 9 этаж мы без лифта поднимаемся. Дома холодно очень, греемся буржуйкой. Подружек нет, все уехали. Во дворе было девять детей, сейчас ноль”, — рассказывает девочка.

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