Отец российского певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров заявил, что его сын на самом деле расстроился из-за украинских санкций, хотя тот утверждал обратное. Об этом он сказал в беседе с российскими СМИ.
Как известно, недавно СНБО ввело санкции в отношении многих российских артистов, среди которых оказался и Киркоров. В ответ на это артист-путинист опубликовал пост в соцсети, в котором проявил надменность и неуважение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, упомянув об их сотрудничестве в прошлом и назвав главу Украины "зайкой".
Теперь же отец Киркорова опроверг слова сына и заявил, что Филиппу на самом деле жаль, что он "потерял Украину", в которой его так хорошо встречали ранее. Видимо, в страхе перед правдой и кремлевскими убийцами собеседник российских СМИ поспешил заверить, что его сын – патриот россии. Руководствуясь пропагандистской методичкой или из-за возрастных проблем с памятью, 90-летний Бедрос Киркоров назвал независимую Украину "республикой".
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Врачи борются за жизнь легендарного украинского актера: получил тяжелое ранение
"У меня слезы выступили": Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой
Судья "Україна має талант" Кот похвастался красоткой женой, фото: "Такие котики..."
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
"Ему жаль, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он – народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звание", – сказал россиянин.
Напомним, "Я еще не рассказывала об этом": Осадчая призналась, над чем сейчас работает.
Как сообщала Politeka, Пышки с вареньем: Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился рецептом, "важным для Украины".
Также Politeka писала, что "Просто порадуюсь": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях похвасталась горнолыжными развлечениями.