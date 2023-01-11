Отец Киркорова рассказал, что его сын расстроился из-за введения против него санкций в Украине.

Отец российского певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров заявил, что его сын на самом деле расстроился из-за украинских санкций, хотя тот утверждал обратное. Об этом он сказал в беседе с российскими СМИ.

Как известно, недавно СНБО ввело санкции в отношении многих российских артистов, среди которых оказался и Киркоров. В ответ на это артист-путинист опубликовал пост в соцсети, в котором проявил надменность и неуважение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, упомянув об их сотрудничестве в прошлом и назвав главу Украины "зайкой".

Теперь же отец Киркорова опроверг слова сына и заявил, что Филиппу на самом деле жаль, что он "потерял Украину", в которой его так хорошо встречали ранее. Видимо, в страхе перед правдой и кремлевскими убийцами собеседник российских СМИ поспешил заверить, что его сын – патриот россии. Руководствуясь пропагандистской методичкой или из-за возрастных проблем с памятью, 90-летний Бедрос Киркоров назвал независимую Украину "республикой".

"Ему жаль, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он – народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звание", – сказал россиянин.

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