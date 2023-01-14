В Хмельнитчине 47-летнего мужчину разоблачили на краже дорожных знаков.
Об этом сообщают на странице полицейских офицеров общин Хмельнитчины.
Зачем он это сделал, пока не сообщают. Однако, судя по фотографии, опубликованной стражами порядка, у мужчины нашли как минимум пять дорожных знаков.
О краже правоохранителей сообщили сотрудники Полонского филиала "Райавтодора". Они отметили, что недалеко от села Белецкое Полонской общины не было некоторых дорожных знаков.
«Полицейский офицер общины Вадим Король совместно с начальником превенции Андреем Макарчуком разыскали предполагаемого вора, им оказался 47-летний местный житель. Последний в течение десяти дней похищал дорожные знаки», – говорится в сообщении.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Поддерживал Украину: Хабенский выгнал звезду сериала «Кухня» Назарова после 20 лет службы в театре
"Что вы творите?": украинцы прозрели от новых цифр в платежках за газ
Украинец вернулся домой и обнаружил тела жены и 5-летнего сына: первые детали трагедии
Украинку на "Мисс Вселенная" хотели поставить рядом с россиянкой: что из этого вышло
На место вызвали следственно-оперативную группу, выясняющую детали дела. Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 185 УК ( кража, совершенная во время военного положения ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.
Также напомним, что предательница Украины решила поехать к дочери в ЕС и тут же об этом пожалела.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.