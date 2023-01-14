В Хмельнитчине 47-летнего мужчину разоблачили на краже дорожных знаков.

Об этом сообщают на странице полицейских офицеров общин Хмельнитчины.

Зачем он это сделал, пока не сообщают. Однако, судя по фотографии, опубликованной стражами порядка, у мужчины нашли как минимум пять дорожных знаков.

О краже правоохранителей сообщили сотрудники Полонского филиала "Райавтодора". Они отметили, что недалеко от села Белецкое Полонской общины не было некоторых дорожных знаков.

«Полицейский офицер общины Вадим Король совместно с начальником превенции Андреем Макарчуком разыскали предполагаемого вора, им оказался 47-летний местный житель. Последний в течение десяти дней похищал дорожные знаки», – говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу, выясняющую детали дела. Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 185 УК ( кража, совершенная во время военного положения ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

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