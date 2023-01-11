В Тернополе двое мужчин украли в благотворительном фонде «Каритас» памперсы и средства гигиены для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.

Преступление тернополяне совершили еще 31 декабря, но об их разоблачении стало известно в среду, 11 января. Злоумышленники зашли на территорию фонда, проникли в палатку и вынесли оттуда три коробка, в которых были памперсы и другие средства гигиены. Впоследствии подозреваемых разыскала полиция. В содеянном они признались, а ворованные вещи вернули. За воровство в условиях военного положения им грозит до восьми лет заключения.

Об инциденте полиции сообщили работники благотворительного фонда «Каритас». По словам руководителя, на территорию фонда около полудня зашли двое неизвестных. Мужчины убедились, что их никто не видит, и тогда проникли в одну из палаток, в которой хранилась гуманитарная помощь.

Злоумышленники взяли оттуда три коробки и стали убегать. Именно в это время их подметил работник фонда и вызвал полицию. Суммарно воры взяли восемь упаковок с подгузниками и средства гигиены для людей с инвалидностью.

Через несколько дней полиция нашла воров. «Работники полиции установили личности подозреваемых – это жители Тернополя, 1989 и 1991 годов рождения. Ни один из них ранее в поле зрения полиции не попадал. Мужчины в совершенном признались, а чужое вернули», – говорится в сообщении.

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