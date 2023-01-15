Львовские патрульные обнаружили у водителя-нарушителя водительское удостоверение, выданное на женщину.

Как сообщает патрульная полиция Львова , выяснилось, что он купил этот документ, а его удостоверение изъяли еще пять лет назад за нарушение.

Инцидент произошел 9 января по ул. Городоцкий. Патрульные остановили автомобиль Audi 80 за нарушение ПДД. 23-летний мужчина предоставил для проверки водительское удостоверение, но, как оказалось, в базе данных документ зарегистрирован на 42-летнюю женщину.

База данных показала настоящую владелицу водительских прав

«Мужчина объяснил эту ситуацию тем, что приобрел это водительское удостоверение через интернет за 5 тысяч гривен. Выяснилось, что в 2018 году мужчину лишили прав за нетрезвую езду. Удостоверение изъяли, а когда истек год наказания, мужчина не восстановил документ», – сообщили в патрульной полиции Львова.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Предварительная квалификация – по ч. 4 ст. 358 УК (использование заведомо подложного документа).

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