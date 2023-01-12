Деньги начнут сами идти к ним в руки, также астрологи обещают карьерный рост и удачу. По словам астрологов, повезет Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам.
Тельцы привыкли много работать и не боятся трудных задач, в этом году Черный Водяной Кролик покажет им, что деньги можно зарабатывать, не вкалывая с утра до ночи.
Раков ждет уже в апреле определенный финансовый взлет, им удастся получить больше, чем они хотели. У представителей этого знака появятся новые источники прибыли.
Для Весов этот год станет временем успеха, они даже смогут приобрести собственное жилье, больше путешествовать. Также карьерный рост и стабильная работа не заставят сильно волноваться.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Родила несколько месяцев назад: украинская семья с младенцем живет в подъезде
Переполох в центре Киева: проверяют документы и останавливают авто, что происходит
"Наконец-то, давно пора": скандальных украинцев лишили гражданства, список
"В счетах не те кубы, что в показателях": в Нафтогазе ответили на серьезные претензии
Для скорпиона с мая по декабрь будет очень благоприятным для увеличения доходов. В августе наступит время, чтобы позаботиться о своем здоровье и провести время с близкими.
Рыб ждет много удачи, им удастся рассчитаться с долгами и начать все заново. Уже к концу года они накопят приличную сумму и побалуют себе дорогой покупкой.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.