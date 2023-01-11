Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).
Сообщает пресс-служба СБУ .
После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал русских захватчиков и оправдывал их военные преступления.
Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграмму-сообществу «русская весна».
Там он призвал кафиров уничтожать украинцев и захватить Киев.
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Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.
Особо «отмечал» воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.
В своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны.
Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.
По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу.
По выводам экспертов, документированные «публикации» угрожают государственной безопасности Украины.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Разоблачение проводили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.