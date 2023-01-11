1 января 2023 года тарифы на электроэнергию в Украине для небытовых потребителей выросли на 10%, из-за этого появилась возможность для спекуляций.

Российская пропаганда воспользовалась данной темой и фейк: все жители Украины якобы "получили новогодний подарок от властей" в виде увеличения тарифов. Фейк развенчали авторы сайта StopFake.

Дело в том, что цена электроэнергии для населения не меняется. Более того, повышение тарифов на электричество для небытовых потребителей связано с непрекращающимися обстрелами рф по энергетической инфраструктуре.

Деньги от повышения тарифов пойдут на аварийное восстановление поврежденных объектов. В рф тем временем уже написали, будто тарифы на электроэнергию для украинцев продолжат расти и к лету поднимутся аж до 47%.

Отметим, решение о повышении тарифов на электроэнергию было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 21 декабря.

Мы ранее писали, с декабря 2021 года по декабрь 2022 потребительские цены повысились на 26,6%. Месяцем ранее инфляция была на уровне 26,5%. Подорожание, хоть и затронуло все категории товаров и услуг,НО оказалось ниже, чем ожидалось, сообщает Госстат.

На первом месте по росту цен оказался транспорт (+31,8%), а на втором – продукты питания (+26,6%).

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