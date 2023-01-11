В марте текущего года проведут индексацию пенсий, однако далеко не все украинцы могут рассчитывать на выплаты.

Дело в том, что изменились требования для выхода на "заслуженный отдых" гражданам в этом году. Об этом информирует издание "На пенсии".

Сообщается, чтобы получать пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет стажа, иначе пенсионных выплат не видать.

Граждане Украины, достигшие 60 летнего возраста, однако имеющие страховой стаж меньше необходимого, на пенсию могут не рассчитывать. При этом, даже если здоровье не позволяет им продолжить работу, пенсии они не получат.

По информации Пенсионного фонда, право на пенсию по возрасту со стажем менее 30 лет украинцы получают только после достижения 65-летнего возраста.

То есть, если у вас 29 лет страхового стажа, можно рассчитывать на пенсию только после 65-ти лет.

Стоит отметить, что в Украине разрабатывается возможность «докупить» недостающий пенсионный стаж, в случае, если не хватает до тридцатилетней нормы.

Первым способом покупки стажа является заключение с Пенсионным фондом договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования, когда граждане на вполне законных основаниях могут докупить у государства количество страхового стажа.

Второй вид соглашения об участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию.

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