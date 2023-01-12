В прошлом году было выделено компенсации около 199 млн грн за трудоустройство вынужденных переселенцев.

Речь идет о компенсации 6,5 тыс. грн в течение двух месяцев за каждого работника, внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в Telegram.

Поддержка ВПЛ является важной частью, поэтому работодатели получали в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца по 6,5 тысяч грн. В прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн.

На данный момент разрабатывается вопрос повышения соответствующей суммы компенсации до 6,7 тыс. грн для работодателей, давших работу ВПЛ. Это будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия переселенцев.

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Так, помощь от государства можно получить за бесплатное предоставление жилья переселенцам. То есть, за каждое поселенное лицо, в независимости от того совершеннолетние это или дети, украинцам ежемесячно выплатят по 900 гривен. Это означает, что за предоставление убежище маме с ребенком, ежемесячно будут выплачивать 1800 гривен компенсации на оплату коммунальных услуг.

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