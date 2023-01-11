Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А в этом году знаменитость решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. После этого Яна упала в оркестровую яму на концерте и сломала ребро.
Не забывает Шамаева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась фото и рассказала, какие мысли к ней пришли.
"Я кое-что поняла после падения.
«Настанет день – и все будет хорошо».
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А кто готовит для тебя этот день?
А может, настанет день, где ты падаешь в оркестровую яму? И если воля Бога, твоего здоровья и удачи — поднимаешься", - написала Jerry Heil.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы великая молодец! После такого болезненного падения не проклинаете судьбу, а находите даже в этой страшной ситуации что-то светлое – делаете выводы, которые делают Вас еще сильнее";
"Жить каждый день, если уже проснулся и вставать после всех падений!";
"На какой обложке альбома эта красавица".
Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью
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