Jerry Heil, которая упала в оркестровую яму, сделала неожиданное обращение к фанатам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А в этом году знаменитость решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. После этого Яна упала в оркестровую яму на концерте и сломала ребро.

Не забывает Шамаева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась фото и рассказала, какие мысли к ней пришли.

"Я кое-что поняла после падения.

«Настанет день – и все будет хорошо».

А кто готовит для тебя этот день?

А может, настанет день, где ты падаешь в оркестровую яму? И если воля Бога, твоего здоровья и удачи — поднимаешься", - написала Jerry Heil.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы великая молодец! После такого болезненного падения не проклинаете судьбу, а находите даже в этой страшной ситуации что-то светлое – делаете выводы, которые делают Вас еще сильнее";

"Жить каждый день, если уже проснулся и вставать после всех падений!";

"На какой обложке альбома эта красавица".

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