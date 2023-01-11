Журналисты установили личности украинцев, танцевавших в Куршевеле с шампанским Crystal стоимостью около 70 тысяч грн.

Героями скандальной гулянки стали обладательница звания «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, находящийся в розыске МВД.

«Эти люди в праздничном настроении герои материала «Батальон Монако 2», которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев, Карина Жосан и ее муж», – прокомментировал опубликованные кадры известный украинский журналист Михаил Ткач.

В комментариях украинцы возмущаются тем, что у этих людей отсутствует совесть, а также предлагают лишить их гражданства.

«Проблема в том, что тем, скачущим на курортах по диванам с перевернутым флагом наплевать на тех, кто в грязи в окопах. И на такие сообщения тоже. Два мира и между ними огромная пропасть», «Не пускать в Украину, пусть отдыхают... Обворовали и Украину, и украинцев - и им за это никакого наказания. А после победы Украины вернутся и продолжат обворовывать и Украину, и украинцев»,

«Сегодня Зеленский лишил гражданства 4 человек. Почему нельзя лишить и этих паскуд, которые позорят нашу страну?»,

«На самом деле шок вызывает все от флага перевернутого вверх ногами, заканчивая людьми у которых полностью отсутствует совесть ...» , - комментируют украинцы.

Корону победительницы Мисс Украина Вселенная Карина Жосан выиграла в 2018 году.

Тогда многие украинцы подвергли критике выбор судей.

«Каждый раз все хуже и хуже», «Смех и все», «Это грустно», - писали тогда украинцы в соцсетях по поводу Жосан.

Карина Жосан родилась в 1994 году в городе Овидиополе.

Работала моделью за границей (Китай). Является победительницей конкурсов красоты "Мисс Весна 2010", "Мисс Осень 2010", "Днестровская красавица 2011", "Miss Bikini International 2011".

Напомним, ранее стали известны фамилии скандальных украинцев, лишенных гражданства.