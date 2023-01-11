Как пишет Politeka.net, на одном из самых престижных горнолыжных курортах мира Куршевель, который находится во Франции, заметили группу украинских айтишников. Они устроили застолье с украинским флагом, дорогим шампанским и под военные хиты, передает "Обозреватель".

Интересного, что цена отдыха составляет около 50 тысяч долларов за 2-3 часа. А шампанское Crystal, которое выпивали айтишники, достигает 10 тысяч гривен за бутылку. Его выносили под зажигательную песню военного времени и с украинским флагом.

Стало известно, что среди отдыхающих не было чиновников, депутатов или их детей. Предполагается, что они покинули Украину еще до полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года. Также известно, что среди отдыхающих была украинская модель Карина Жосан. Она стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" в 2018 году. С ней был также ее супруг Сергей Ошеровский, который находится в розыске МВД Украины.

Напомним, скандальная Карина Жосан представила Украину на «Мисс Вселенная 2018»

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