Больше всего за год в цене прибавили овощи, а одежда наоборот подешевела. Так, в прошлом году цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли почти на 23%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Так, по данным Службы, самый больший рост потребительских цен в 2022 году наблюдался на овощах – он составил 68,5%, на рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, на хлеб и хлебопродукты – на 29,7%. В целом цены на продукты питания выросли на 27,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,4%.

Подорожание топлива и смазочных масел составило 56,2%, природного газа – 10,1%, водоснабжения – 12,5%. В то же время, потребительские цены на одежду и обувь наоборот снизились на 2,7%.

Что будет с ценами 2023 года?

В 2023 году подорожание продуктов из-за войны и проблем с электроснабжением продолжится. Так, по прогнозам экспертов, лидером роста будет овощная группа. Добавят в цене курятина, мясо и сало. В целом цены на продукты могут прибавить в цене еще около 30%. А вот яйца весной наоборот могут подешеветь.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет. Об этом рассказал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, из-за проблемы с отключением света производители просто вынуждены поднять цены на свою продукцию. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%", - сказал он.

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