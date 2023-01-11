Как сообщают российские паблики, в этот раз пожар произошел на автомобильной стоянке в Новой Москве.
По предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива, очевидцы слышали и взрывы.
В Сети уже появились кадры, на которых можно увидеть полыхающие авто. Некоторые машины были уничтожены огнем полностью.
В борьбе с огнем, пожарные брали воду в том числе и из луж.
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Кроме этого, горящее топливо начало заливаться в дождевую канализацию, что привело к еще одному пожару недалеко от стоянки.
Добавим, что ранее в Москве произошел крупный пожар на складе автосервиса.
Изначально площадь возгорания в одноэтажной постройке составляла 1 тысячу квадратных метров, однако огонь быстро распространился на 2 тысячи квадратных метров.
В здании обвалилась крыша. Для тушения привлекали два вертолета.
Также сообщалось, что новое ЧП произошло с российским самолетом прямо в воздухе.
Кроме того, Politeka.net писала о смертельном пожаре в Санкт-Петербурге.
Ранее произошел пожар в лагере для "мобиков".
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