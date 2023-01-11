В этот раз жертвой якобы несчастного случая стал подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов.
По официальным данным, мужчина утонул в реке. Российские СМИ сообщают, что Ципинов вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился.
Свидетели происшествия вызвали на место спасателей, но спасательная операция закончилась неудачей.
Тело подполковника нашли в реке 10 января, во вторник.
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Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, там, в Баксанском районе, Ципинов гостил у родственников.
Напомним, ранее стало известно о гибели экс-самого богатого депутата госдумы Павла Антова.
65-летний Антов погиб в Индии, - мужчина выпал с третьего этажа гостиницы города Раягада в штате Одиша.
После полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.
Так, в сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.
Также сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».
Кроме того, Politeka писала, что охранник путина был найден у себя на кухне с простреленной головой.