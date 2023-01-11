В этот раз жертвой якобы несчастного случая стал подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов.

По официальным данным, мужчина утонул в реке. Российские СМИ сообщают, что Ципинов вышел к реке, чтобы подышать воздухом, и оступился.

Свидетели происшествия вызвали на место спасателей, но спасательная операция закончилась неудачей.

Тело подполковника нашли в реке 10 января, во вторник.

Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, там, в Баксанском районе, Ципинов гостил у родственников.

Напомним, ранее стало известно о гибели экс-самого богатого депутата госдумы Павла Антова.

65-летний Антов погиб в Индии, - мужчина выпал с третьего этажа гостиницы города Раягада в штате Одиша.

После полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.

Так, в сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.

Также сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина был найден у себя на кухне с простреленной головой.