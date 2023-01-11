Захватчики нанесли новые удары по Харькову, взрывы прогремели в Киевском районе города.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты попали в склад пиротехники, в результате началась детонация.

В Сети уже появились кадры, как над многострадальным городом распускаются огненные «цветы». Пользователи увидели в этом знак неминуемой победы Украины.

«Это знак Победы», «Репетиция Салюта Победы», «Салют победы!», «Знак свыше....близится ваша победа, Украина!», - обсуждают кадры украинцы.

Добавим, что 10 января Харьковскую область посетила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Во время визита Бербок посетила харьковский район Салтовка, наиболее пострадавший от вражеских обстрелов и другие места российских преступлений.

Также были проведены переговоры по привлечению России к ответственности за ее преступления, восстановлению инфраструктуры Харьковщины и поставке Украине новых образцов современного оружия.

Напомним, скандальных украинцев лишили гражданства - список фамилий.

Также сообщалось, что марионеточным президентом оккупированной Украины россия планировала сделать Януковича.

Кроме того, Politeka.net писала, где сейчас живет беглец Янукович.