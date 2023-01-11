Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты попали в склад пиротехники, в результате началась детонация.
В Сети уже появились кадры, как над многострадальным городом распускаются огненные «цветы». Пользователи увидели в этом знак неминуемой победы Украины.
«Это знак Победы», «Репетиция Салюта Победы», «Салют победы!», «Знак свыше....близится ваша победа, Украина!», - обсуждают кадры украинцы.
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Добавим, что 10 января Харьковскую область посетила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Во время визита Бербок посетила харьковский район Салтовка, наиболее пострадавший от вражеских обстрелов и другие места российских преступлений.
Также были проведены переговоры по привлечению России к ответственности за ее преступления, восстановлению инфраструктуры Харьковщины и поставке Украине новых образцов современного оружия.
Напомним, скандальных украинцев лишили гражданства - список фамилий.
Также сообщалось, что марионеточным президентом оккупированной Украины россия планировала сделать Януковича.
Кроме того, Politeka.net писала, где сейчас живет беглец Янукович.