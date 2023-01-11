Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, огненное ЧП произошло в магазине дверей в селе Софиевская Борщаговка.
«По прибытию установлено, что произошел взрыв аккумулятора, подключенного к инвертору, с последующим горением», - сообщили спасатели.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Уничтожена кладовая с готовой продукцией и повреждены другие помещения магазина.
Спасатели еще раз призывают быть ответственными и беречь свою жизнь и имущество.
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Комментируя очередной взрыв во время отключений электроэнергии, украинцы предполагают, что таких сообщений, к сожалению, будет еще много.
«Довели людей, как могут так и выкручиваются», «Взрывов еще будет десятки тысяч и пострадавших, к сожалению», «Пусть не могут проконтролировать квартиры. Но магазины, кафе – обязаны. Все с нарушением. И не спихивайте на войну», - пишут пользователи соцсетей.
Добавим, ранее стало известно об очередном взрыве туристического газового баллончика.
Спасатели установили, что баллончик находился в портативной переносной газовой плитке, расположенной на электроплите. При включении электронапряжения произошел подогрев баллончика, что привело к взрыву. Повреждены окна и двери квартиры в Броварах.
Также сообщалось о взрыве в многоэтажке в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала о страшном пожаре, в котором погиб ребенок.