Известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий считает, что полного покоя в Украине не будет до 2027 года. Он сделал расклад карт таро и назвал самые опасные города и регионы, где могут быть новые "прилеты" российских ракет до конца текущей недели, а именно до 15 января. В опасности восемь областей.

В список самых опасных городов и регионов, где неделя может получиться неспокойной, в этот раз попали Харьков (и область), Днепр (и область), Запорожье (и область), Одесса (и область), Черкассы (и область), Полтава (и область), Киев (и область), Черновцы (и область).

Делая расклад по Черкассам и области, Шептицкий отметил, что выпала очень негативная карта, и предупредил, что наиболее опасной будет первая половина недели (9-11 января); по Полтаве - середина недели (11-12 января) может быть опасной; по Черновцам - повышенная угроза.

Он прогнозирует, что особенно сильным месяцем для Украины в 2023-м будет август. Делая расклад на то, возможно ли окончание горячей фазы войны и выход ВСУ на границы 1991 года, экстрасенс и таролог Роман Шептицкий ответил, что это не исключено, высшие силы способствуют, однако, будет нелегко и повлечет за собой новые потери и жертвы.

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