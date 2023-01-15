Дочь покойного президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани приговорена к пяти годам тюремного заключения за участие в протестах, спровоцированных смертью Махсы Амини.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам ее адвоката Неды Шамс, активистка за права женщин Фаизех Хашеми, бывший депутат, была арестована 27 сентября по обвинению в «пропаганде» и действиях против общественного порядка и национальной безопасности.

Власти Тегерана арестовали несколько видных общественных деятелей, поскольку демонстрации продолжаются, в том числе спортсменов и художников, поддержавших протесты.

Напомним, в России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.

В ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.

В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.

Также напомним, что предательница Украины решила поехать к дочери в ЕС и тут же об этом пожалела.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.