Дочь покойного президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани приговорена к пяти годам тюремного заключения за участие в протестах, спровоцированных смертью Махсы Амини.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам ее адвоката Неды Шамс, активистка за права женщин Фаизех Хашеми, бывший депутат, была арестована 27 сентября по обвинению в «пропаганде» и действиях против общественного порядка и национальной безопасности.
Власти Тегерана арестовали несколько видных общественных деятелей, поскольку демонстрации продолжаются, в том числе спортсменов и художников, поддержавших протесты.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Ситуация сложная: украинцев предупредили о "тяжелых днях" после очередного удара по энергетике
"Это отвратительно": мошенники взялись за девушку, чудом выжившую в Днепре
Никто не выжил: самолет с россиянами на борту рухнул во время посадки, первые подробности и кадры
Спасти не удалось: внезапно оборвалась жизнь знаменитой певицы, первые подробности
Напомним, в России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.
В ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.
В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.
Также напомним, что предательница Украины решила поехать к дочери в ЕС и тут же об этом пожалела.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.