Украинскую монету продают за 45 тысяч гривен, стало известно, чем она отличается от остальных.

Стоимость монеты обусловлена материалом чеканки - она была изготовлена из серебра.

Объявление о продаже размещено на ресурсе Violity.

монета отчеканена в 1992 году;

реставрации не поддавалась.

По данным ресурса "Монеты-ягодки", большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Но некоторые из-за своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Как она выглядит:

средний зуб трезубца - острый и узкий;

промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.

гурт с 8 насечками.

50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм также ценятся. По словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:

средний зуб трезубца – округлый, толстый;

третье зерно первого колоса закрытое;

верх правого нижнего листа – с зазубриной.

гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.

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