Стоимость монеты обусловлена материалом чеканки - она была изготовлена из серебра.

Объявление о продаже размещено на ресурсе Violity.

монета отчеканена в 1992 году;
реставрации не поддавалась.

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По данным ресурса "Монеты-ягодки", большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Но некоторые из-за своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Как она выглядит:

  • средний зуб трезубца - острый и узкий;
  • промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.
  • гурт с 8 насечками.

50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм также ценятся. По словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:

  • средний зуб трезубца – округлый, толстый;
  • третье зерно первого колоса закрытое;
  • верх правого нижнего листа – с зазубриной.
  • гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.

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