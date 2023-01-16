Стоимость монеты обусловлена материалом чеканки - она была изготовлена из серебра.
Объявление о продаже размещено на ресурсе Violity.
монета отчеканена в 1992 году;
реставрации не поддавалась.
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По данным ресурса "Монеты-ягодки", большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Но некоторые из-за своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Как она выглядит:
- средний зуб трезубца - острый и узкий;
- промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.
- гурт с 8 насечками.
50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм также ценятся. По словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:
- средний зуб трезубца – округлый, толстый;
- третье зерно первого колоса закрытое;
- верх правого нижнего листа – с зазубриной.
- гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.
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