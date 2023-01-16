По словам астрологов, повезет Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам.

Телец

Тельцам удасться сменить работу на более высокооплачиваемую. А в мае одинокие уроженцы этого знака получат шанс найти вторую половинку.

Рак

У вас появятся новые источники прибыли – возможно, хобби начнет приносить деньги или же удастся удачно инвестировать заработанные средства.

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Весы

Представители этого знака Зодиака могут либо сменить работу, либо продвинуться по карьерной лестнице. В августе наступит время, чтобы позаботиться о своем здоровье

Рыбы

Вы получите сразу несколько выгодных предложений по работе, их доходы вырастут, также появятся новые источники заработка.

гривна, деньги, выплаты

Ранее сообщалось, какие знаки Зодиака являются самыми надежными.

Речь идет о Тельцах, Водолеях и Раках.

Представители этих знаков Зодиака никогда не подведут в трудную минуту и ​​помогут как словом, так и делом.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.