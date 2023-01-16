Пять знаков Зодиака станут счастливчиками в 2023 году - астрологи рассказали, кому повезет.

По словам астрологов, повезет Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам.

Телец

Тельцам удасться сменить работу на более высокооплачиваемую. А в мае одинокие уроженцы этого знака получат шанс найти вторую половинку.

Рак

У вас появятся новые источники прибыли – возможно, хобби начнет приносить деньги или же удастся удачно инвестировать заработанные средства.

Весы

Представители этого знака Зодиака могут либо сменить работу, либо продвинуться по карьерной лестнице. В августе наступит время, чтобы позаботиться о своем здоровье

Рыбы

Вы получите сразу несколько выгодных предложений по работе, их доходы вырастут, также появятся новые источники заработка.

Ранее сообщалось, какие знаки Зодиака являются самыми надежными.

Речь идет о Тельцах, Водолеях и Раках.

Представители этих знаков Зодиака никогда не подведут в трудную минуту и ​​помогут как словом, так и делом.

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