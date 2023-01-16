По словам астрологов, повезет Тельцам, Ракам, Весам, Скорпионам и Рыбам.
Телец
Тельцам удасться сменить работу на более высокооплачиваемую. А в мае одинокие уроженцы этого знака получат шанс найти вторую половинку.
Рак
У вас появятся новые источники прибыли – возможно, хобби начнет приносить деньги или же удастся удачно инвестировать заработанные средства.
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Весы
Представители этого знака Зодиака могут либо сменить работу, либо продвинуться по карьерной лестнице. В августе наступит время, чтобы позаботиться о своем здоровье
Рыбы
Вы получите сразу несколько выгодных предложений по работе, их доходы вырастут, также появятся новые источники заработка.
Ранее сообщалось, какие знаки Зодиака являются самыми надежными.
Речь идет о Тельцах, Водолеях и Раках.
Представители этих знаков Зодиака никогда не подведут в трудную минуту и помогут как словом, так и делом.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.