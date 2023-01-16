За две недели до полномасштабного нападения России на Украину Антон и Артем полетели путешествовать по Индии.

После 24 февраля они передали свое снаряжение, предназначенное для коммерческих походов, в пользу войска, передает "Vpolshchi.pl".

"Когда мы вернулись в Европу, была необходимость сделать что-то важное, существенное, масштабное. В какой-то момент неожиданно пришла эта идея похода, я ни секунды не сомневался, понял, что это", - говорит Антон.

Главная цель похода путешественников - собрать более миллиона гривен для военных ВСУ. Средства собирают на нужды 231 батальона. Кроме того, путешественники хотят привлечь большее внимание европейцев к агрессии России.

Ранее глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщал, что деоккупация Луганщины идет не так быстро, потому что там много личного состава и техники оккупантов, однако после освобождения Кременной и Сватово ВСУ смогут достигать результатов намного быстрее.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.